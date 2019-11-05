ترامب يبدي للسيسي تأييده محادثات حول سد النهضة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر تشرين الثاني لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان ”عبّر الرئيس ترامب عند دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سد النهضة“.

ولم يشر البيان إلى أي اجتماع في واشنطن.

وطالبت مصر في الأسابيع الأخيرة بوسيط دولي في القضية قائلة إن المحادثات الثلاثية وصلت إلى طريق مسدود.

ورفضت إثيوبيا الفكرة قبل ذلك ومن المتوقع أن تبدأ في ملء خزان السد العام المقبل.