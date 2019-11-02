وزير التعليم المصري: 70% من المنتمين لـ“داعش“ مهندسون

قال وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، إنّ الوزارة تتعاون مع وزارة الأوقاف لصياغة مناهج دينية تربوية؛ لحماية الطلاب من الأفكار المتطرفة.

واستند الوزير المصري في هذه الخطوة إلى أنّ ”70% من المنتمين لتنظيم (داعش) من شريحة المهندسين“، على حد قوله.

وأشار الوزير إلى ضرورة ”العمل على دراسة تلك الظاهرة، وكيف التحق هؤلاء وكيف اقتنعوا بهذا الفكر المتطرف“.

وأضاف الوزير خلال كلمته بافتتاح الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية الأوقاف، أن الدولة لا بد أن تكون لديها قدرة على حماية الطلاب من الأفكار المتطرفة، والحؤول دون انضمامهم لتلك الجماعات“.

وأكد ضرورة أن يؤهل الطالب على الاختيار والتمييز بين الخير والشر، وأن الفئات العمرية المختلفة من الطلاب لا بد أن تنشأ وفق هذه القدرة، وفهم ما ينفعهم وما يضرهم.

وتابع أن وعي الأجيال الجديدة أقل من وعي جيل الآباء بالدين والوطن، مضيفًا: ”نحن نعد أجيالًا جديدة بفلسفة جديدة، ونحن نعلم التلاميذ قبول الآخر“.