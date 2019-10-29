بعد واقعة ”محصل التذاكر“.. مصر تطلق برنامجًا لتأهيل العاملين بالسكك الحديدية

أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، برنامجًا عاجلًا لتأهيل العاملين بالسكة الحديد للتعامل مع الأزمات البشرية الطارئة، وذلك على وقع احتقان شعبي من المنظومة، التي تشهد حوادث متكرره، آخرها واقعة اتهام محصل التذاكر ”كمسري“ بإجبار شابين على القفز من قطار أثناء سيره لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذكرة.

وبحسب بيان صادر عن هيئة السكك الحديدية، فإن ”الحكومة أطلقت برنامجًا عاجلًا لتأهيل وتدريب العاملين في قطاع السكك الحديدية بعد أزمة قفز شابين من القطار، لتفادي مثل تلك الحوادث مستقبلًا“.

وقالت إن البرنامج يتضمن التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والتعامل الإيجابي مع الركاب بخلاف الخطة التدريبية المعدة بالهيئة سابقًا لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.

وأشارت إلى أن البرنامج يشمل ”المحصلين ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق والمبيعات وخدمة العملاء ومضيفي القطارات وغيرهم من طوائف التشغيل“.

وأوضحت الهيئة أن ”البرنامج والدورات التدريبية ستتم في الأماكن المتخصصة في السلوكيات وعلوم الإدارة وفنون التعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى معهد وردان التابع للسكك الحديدية، وسيقوم بالمحاضرة فيها خبراء متخصصون في هذه المجالات“.

وكان حادث سقوط شابين من قطار، أشارت الروايات إلى تسبب محصل التذاكر في الواقعة التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة العامة حبس المحصل وصدر قرار بحبسه 4 أيام وجارية التحقيقات معه وسماع أقوال شهود عيان.