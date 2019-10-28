حبس محصل تذاكر أجبر شابين على القفز من قطار مسرع بمصر.. والتقرير الطبي يكشف سبب الوفاة

قررت نيابة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة حبس ”الكمسري“، وهو شخص يجمع أجرة ركاب القطار، متهم في واقعة قفز شخصين من الباعة الجوالين من القطار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث.

وكشف الطب الشرعي المصري الستار عن التقرير المبدئي بشأن مصرع شخص وإصابة آخر، في واقعة قيام ”كمسري قطار“ بإجبار شخصين على القفز منه وهو مسرع لعدم دفع غرامة قدرها 70 جنيهًا.

وقال التقرير إنه بعد الكشف على المتوفى تبيّن أنه أصيب بتهتك في أنسجة الرقبة وانفصال الرأس عن الجسم، ما أدى إلى الوفاة على الفور.

وتجرد ”الكمسري“ يُدعي ”م.ه“ من الإنسانية وقام بإجبار بائعين جائلين على إلقاء نفسيهما من القطار؛ لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما.