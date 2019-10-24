مصر.. إخلاء سبيل وزير العدل الأسبق أحمد سليمان

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل المستشار، ووزير العدل الأسبق، أحمد سليمان، في عهد الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، بتدابير احترازية، في قضية الانضمام لجماعة الإخوان.

كما قررت المحكمة فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت بخلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة له الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على الوزير سليمان في ديسمبر/ كانون الأول 2012 وهو في منزله بمحافظة المنيا بصعيد مصر بعد رفع الحصانة عنه.