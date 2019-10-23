مصر.. الإفراج عن دفعة جديدة من متظاهري 20 سبتمبر

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل عدد من المتهمين في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، بعد ثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر دون قصد التظاهر.

وضمت قائمة المفرج عنهم ”الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ، الذين ثبت تظاهرهم، ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية“.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة الأربعاء، إن النيابة لا زالت مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها، بعدما تحققت من أدلة الإثبات الخاصة بالمفرج عنهم، التي انتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضًا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها.

وكانت النيابة قرّرت منذ أسبوعين، إخلاء سبيل 200 متهم على ذمة التحقيقات التي تجريها بشأن تظاهرات 20 أيلول سبتمبر، بتهم مشاركة جماعة الإخوان وعناصر إثارية للتحريض على التظاهر وتكدير السلم العام.