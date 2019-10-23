الداخلية المصرية ترد على فيديو ”مفبرك“ لقناة ”الجزيرة“

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، إن قناة الجزيرة القطرية بثت مقطع فيديو مفبركًا، تتهم فيه إحدى السيدات في العاصمة القاهرة رجل شرطة وشقيقه بالتعدي عليها وسحلها.

وبثت صفحة قناة الجزيرة القطرية، عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، مقطع فيديو ادعت فيه إحدى السيدات، قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها وأسرتها بمنطقة سكنها بعزبة خير الله بدائرة قسم شرطة دار السلام شرق محافظة القاهرة، وإصابتها بكدمة بالعين اليسرى.

لكنّ وزارة الداخلية المصرية كشفت أن تحرياتها الأمنية أسفرت عن تحديد هوية السيدة التي تحدثت في الفيديو، -وهي ربة منزل وعمرها 44 عامًا- وباستدعائها ومواجهتها أقرت باصطناعها إصابتها عن طريق وضع بعض مستحضرات التجميل بمساعدة جارتها، وبمواجهة الأخيرة أيدت ذلك.

وأضافت الوزارة أنه ”تبين من خلال الفحص، تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة عدة بلاغات من طرفين تبادلا خلالها الاتهامات من كل طرف بتعدى الآخر عليه بالضرب وإحداث إصابة به“.

وتابعت: ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم جميعًا، وعلى خلفية هذه البلاغات، تم الزج باسم أحد أمناء الشرطة، يرتبط بصلة قرابة بأحد طرفي المشاجرة، وتبين عدم وجوده وقت حدوث تلك الخلافات، فضلًا عن عدم توجيه أي اتهامات له“.