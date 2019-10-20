مصر.. حكم نهائي بـ“المؤبد“ بحق 5 أدينوا بالانضمام لداعش

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الأحد، عقوبة السجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 5 متهمين؛ إثر إدانتهم بالانضمام لجماعة مرتبطة بتنظيم ”داعش“، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للصحفيين دون الكشف عن اسمه، إن ”محكمة النقض المنعقدة بالقاهرة، قضت اليوم حضوريًا، برفض طعن 5 متهمين على عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقهم، بعد إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون“.

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية اتهامات ”الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد (تنظيم داعش)، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة“، فيما نفى المتهمون تلك الاتهامات خلال جلسات المحاكمة.

ويعتبر الحكم الصادر اليوم نهائيًا وبات غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، بحسب القانون المصري.

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 قضت محكمة جنايات القاهرة، في القضية بمعاقبة 8 متهمين، منهم 3 هاربين، بالسجن المؤبد.

وقدم دفاع المتهمين طعنًا أمام محكمة النقض في 2017 للمتهمين الحضوري، أما الغيابي فعقب تسليم أنفسهم للأجهزة الشرطية سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد.