مصر تطلق حملة لإنقاذ 7 ملايين طالب من الالتهاب السحائي‎

أطلقت وزارة الصحة المصرية حملة لتطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة ضد مرض الالتهاب السحائي، بعد الهجوم الحاد الذي تعرضت له إثر نفيها رصد أي حالات مرضية، على الرغم من تداول الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي تقارير طبية لحالات مصابة بالمرض.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إنها قررت تكثيف حملات توعية وزيادة الفرق الوقائية خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات مصر على مدار الساعة.

وأعلن رئيس قطاع الطب الوقائي بمصر الدكتور علاء عيد عن حملة وقائية تستهدف تطعيم القادمين من دول متوطن بها المرض لمنع دخوله البلاد، ومناظرة القادمين عن طريق الحجر الصحي بالموانئ ”البرية والبحرية والجوية“، كإجراء احترازي لمنع انتشار أي أمراض معدية.

وأثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مخاوف من انتشار مرض جديد في البلاد، استنادًا إلى إصابة لطفلتين، إحداهما توفيت تأثرًا بالمرض، في الوقت الذي نفت وزارة الصحة وقالت إنها لم ترصد أي حالة مصابة بمرض الالتهاب السحائي.