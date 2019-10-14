مصري يهتك عرض طفلة تحت تهديد السلاح

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على رجل خمسيني هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، في محافظة القليوبية شمال البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ لمركز قليوب من شخص يدعي ”م. ع“، يفيد بقيام شخص يُدعي ”ت. ي“، صاحب محل بقالة، بهتك عرض ابنته الطفلة ”ف م“ بعد تهديدها بسلاح أبيض.

وبعد قيام المتهم بجريمته البشعة هدد الطفلة بقتلها حال إخبارها والديها بالأمر، لكن عند وصول الطفلة إلى المنزل أخبرت أمها بما فعله صاحب المحل، حيثُ قامت بإخبار الأب، الذي لم يتردد في تقديم بلاغ للشرطة.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، حيثُ تحرر محضر بالواقعة وعرض على النيابة العامة، التي أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.