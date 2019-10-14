حبس الصحفية المصرية إسراء عبدالفتاح على ذمة التحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس الناشطة والصحفية إسراء عبدالفتاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهم منها ”مشاركتها جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

ونقل المحامي محمد فتحي أن ”إسراء أخطرت النيابة لحظة مثولها للتحقيقات بأنها بدأت إضرابًا عن الطعام بزعم تعرضها للتعذيب“.

وكشفت ابنة خالتها – وتدعى أسماء عصام – عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، أن المحامين المدافعين عنها ”استطاعوا إقناعها بإنهاء الإضراب عن الشراب، وأنه من المقرر أن يتم ترحيلها إلى سجن القناطر“.

وأضافت أنه ”تم إبلاغهم من خلال المحامي أحمد راغب، بأن موقفها في القضية قوي ولكنهم لن يستطيعوا زيارتها قبل مرور 11 يومًا“.

وقُبض على إسراء عبدالفتاح، السبت الماضي، بعد مقابلتها بعضًا من زملائها في منطقة وسط القاهرة.

ونقل أحد زملائها رواية عن الطريقة التي تم اعتقالها بها، قائلًا إن ”سيارتين بهما رجال أمن اقتربتا من سيارة إسراء عبدالفتاح وهم يحملون لاسلكي وتم القبض عليها واقتيادها إلى النيابة“.

يُذكر أن كلًا من الصحفي خالد داود والمحامية الحقوقية ماهينور المصري والناشط اليساري كمال خليل والمصور الصحفي إسلام مصدق تم حبسهم على ذمة القضية نفسها.