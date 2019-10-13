تسريب صوتي لقيادي إخواني يكشف خطة التنظيم لنشر الفوضى في مصر (فيديو)

أذاع الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر برنامجه ”على مسؤوليتي“، مقطعًا صوتيًا مُسربًا لمكالمة بين القيادي الإخواني الهارب علي بطيخ، وطرف آخر مجهول، يتحدثان خلاله حول خطة الإخوان لنشر الفوضى في مصر.

وقال ”بطيخ“ خلال المقطع الصوتي المُسرب: ”إحنا عايزين اليومين الجايين دول نخف الهجوم على السيسي، لأن لازم ندخل على رجالته، ولازم الناس تكره النظام كله“.

وأضاف ”بطيخ“: ”لازم نزود العيار حبتين اليومين الجايين دول، ولازم نخلي الناس مالهاش كلام غير عنه، وأنا هخلي عناصرنا تنشر الموضوع على وسائل التواصل والإعلام“.

وكانت بعض المظاهرات قد انطلقت في مصر نهاية سبتمبر الماضي، اتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعات ”مغرضة“ بالوقوف وراءها.

وكشف الرئيس المصري، أن الهجمات التي تنفذها الحركات المتشددة في سيناء، توقفت خلال فترة تواجده في أمريكا أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع محاولات تحريك الشعب ضد الدولة في أنحاء الجمهورية.