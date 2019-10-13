مصر: إحالة أوراق متهم بـ“حادث الواحات“ إلى المفتي 

قضت محكمة مصرية، الأحد، بإحالة المتهم عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، ليبي الجنسية، من أصل 43 متهمًا في قضية حادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن المصري وإصابة 13 آخرين، إلى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، في حين حددت جلسة 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسي المسماري، كان قد تدرب وعمل تحت قيادة المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتبيّن من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وتدرب على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات؛ تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المسماري، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات؛ تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا للغرض ذاته، وحيازة أسلحة نارية وذخائر والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.