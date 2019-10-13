السيسي: المشير طنطاوي رجل عظيم قاد مصر في أصعب اللحظات (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشكر للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، ورئيس المجلس العسكري الذي تولى الحكم خلال الفترة الانتقالية التي اعقبت عزل حسني مبارك.

وقال السيسى، خلال ندوة فى إطار الاحتفال بحرب أكتوبر: ”معنا قائد الكتيبة الـ 16 فى حرب أكتوبر، المشير محمد حسين طنطاوى، الرجل العظيم الذي قاد مصر فى أصعب الفترات“.

وأضاف الرئيس المصري أن الجيش المصرى ”يخوض حربًا شرسة فى سيناء ضد الإرهاب، ويخوض معركة أخرى مع الدولة للبناء فى كل منطقة بمصر من أجل تحقيق التقدم“.

وحضر الفعالية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من رجال الدولة والإعلاميين والفنانين ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب وقيادات القوات المسلحة.

يذكر أن طنطاوى تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في الـ 11 من شباط/ فبراير 2011، وبعد الانتخابات سلم الحكم للرئيس السابق محمد مرسي عام 2012 .

وفي الـ 12 من آب/ أغسطس 2012، أحال مرسي المشير طنطاوي إلى التقاعد بقرار رئاسي، وعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.