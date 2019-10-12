عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة بشأن المصريين المحتجزين في قطر (فيديو)

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب تفاصيل جديدة بشأن المصريين المحتجزين بدولة قطر وذلك عبر برنامجه المذاع على قناة ”إم بي سي مصر“.

وأكد أديب أن المصريين المحتجزين وهما علي سالم ووليد عبد العزيز، والذين كانا يعملان في ”بي إن سبورت“ يواجهان تهمة الخيانة والتخابر مع الدولة المصرية.

وأضاف: ”تم وضع المصريين المحتجزين بأحد أسوأ السجون بالدوحة وغير الأدمية على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه تم تعذيبهما وانتهاك أجسادهما بما يتعارض مع حقوق الإنسان والأعراف الدولية“، منوهًا أنهما محتجزان في السجن لما يقرب من عام.

وأشار إلى أنهما أيضًا يواجهان تهمة الحصول على أموال من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لقرصنة بث بي إن سبورت وإنشاء منصة بديلة لها، حيث تم القبض عليهما أثناء عملهما بقناة الجزيرة.

وكانت السلطات القطرية ألقت القبض على مصريين اثنين هما علي محمد سالم ووليد عبدالعزيز العاملين في قناة ”بي إن سبورت“ منذ عام، بزعم تورطهما في قضية ”قرصنة“ بث شبكة قنوات ”BeIN“ الفضائية الرياضية.