بسبب ضرب زوجته في مول تجاري.. عزل قنصل مصر في مدريد

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بعزل القنصل المصري في مدريد طارق سراج، ونقله من السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية إلى وظيفة معادلة بوزارة التنمية المحلية، على خلفية أزمة مشاجرة مع زوجته في مول تجاري.

أزمة القنصل كانت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، بعدما ألقي القبض على الدبلوماسي المصري على خلفية اعتدائه على زوجته وابنته فى مول تجاري بالعاصمة الإسبانية.

ونشر قرار عزل القنصل، اليوم السبت، في الجريدة الرسمية، بناءً على مذكرة قدمها وزير الخارجية سامح شكري حول واقعة تعدي القنصل على زوجته، والقبض عليه في العاصمة الإسبانية مدريد، وبعد الاطلاع على قانوني السلك الدبلوماسي فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.

وكانت وزارة الخارجية قد استدعت القنصل عقب تحرير السلطات الإسبانية محضرًا ضده، وجرى خضوعه لإجراءات مخالفة العضو الدبلوماسي للسلوك والآداب العامة.

وشكلت الوزارة مجلس التأديب برئاسة أقدم السفراء العاملين بالوزارة؛ للتحقيق في الواقعة والفصل فيها تطبيقًا لبنود اللائحة والعمل على ملاءمة الجزاء مع الفعل الذي قام به القنصل والإضرار بسمعة مصر بالخارج.

يذكر أن صحيفة ”إلدياريو“ الإسبانية أفادت بأن الواقعة الخاصة بالقنصل المصري حدثت في 13 يوليو الماضي في أحد المراكز التجارية بمدريد، حيث تلقت الشرطة اتصالًا حول قيام شخص بضرب زوجته وابنته، وبعد تفقد جواز سفره تبين أنه القنصل المصري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الشرطة اصطحبت القنصل وزوجته وابنته لمركز الاحتجاز وتأكدت من هويته الدبلوماسية.

وبحسب الصحيفة، فقد رفضت السفارة المصرية في إسبانيا إسقاط الحصانة الدبلوماسية عن القنصل، وجرى إخلاء سبيله وفقًا للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تمنحه الحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة.