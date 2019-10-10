إحباط هجوم انتحاري استهدف حاجزًا أمنيًا بالعريش المصرية

إحباط هجوم انتحاري استهدف حاجزًا أمنيًا بالعريش المصرية

المصدر: عبدالله المصري -إرم نيوز

أحبطت قوات الأمن المصرية، مساء الخميس، هجومًا انتحاريًا استهدف حاجزًا أمنيًا بالعريش شمال محافظة سيناء.

وأفاد مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ بمصرع منفذ الهجوم بعدما فجر حزامًا ناسفًا كان بحوزته، فيما لم يسقط ضحايا من أفراد الشرطة.

وتنفذ قوات من الجيش والشرطة المصرية حملات لملاحقة تنظيمات إرهابية تستهدف من الحين للآخر عناصر الأمن ومدنيين تقول إنهم متعاونون مع الجيش.

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