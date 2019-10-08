قال محامون ونشطاء حقوقيون في مصر إنه تم الإفراج عن 200 من المتهمين على خلفية التظاهرات الأخيرة والذين تم احتجازهم ضمن ما يعرف بالقضية ”1338 لسنة 2019“.

بالأسماء.. مصر تفرج عن 200 من المتهمين على خلفية التظاهرات الأخيرة تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الثلاثاء، ٨ أكتوبر ٢٠١٩

ووفقًا للمصادر فقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 200 منهم على الأقل وسط توقعات باستمرار الإفراج عن المحتجزين خلال الأيام المقبلة.

نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل عدد 200 متهم في القضية رقم 1338 لسنة 2019… تم النشر بواسطة ‏مصطفي مؤمن‏ في الاثنين، ٧ أكتوبر ٢٠١٩

وأوضح المحامي خالد علي آلية ترقب المتبقين في منشور قال فيه: ”اللي تم التحقيق معهم يوم ٢٥ سبتمبر النظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه اليوم ٧ اكتوبر، واللي تم التحقيق معهم ٢٨ سبتمبر النظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه يوم ٨ أكتوبر، واللي تم التحقيق معهم يوم ٢٩ سبتمبر النظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه يوم ٩ أكتوبر، واللي تم التحقيق معهم يوم ٣٠ سبتمبر النظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه يوم ١٠ أكتوبر، واللي تم التحقيق معهم يوم ١ أكتوبر النظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه يوم ١٢ أكتوبر، واللي تم التحقيق معهم يوم ٢ أكتوبر النظر في أمر تجديد حبسهم من عدمه ١٣ أكتوبر“.