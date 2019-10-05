مصر تستعيد 26 مليون دولار في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع

نجحت السلطات المصرية، في مصادرة 424 مليون جنيه، أو ما يعادل 26 مليون دولار، في عدة قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع والمتاجرة في النقد الأجنبي، خلال شهر واحد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، السبت، فإن ”مباحث الأموال العامة في البلاد، تمكنت من خلال حملاتها المتعددة على مدار 30 يومًا من ضبط 67 قضية متنوعة تتعلق بالكسب غير المشروع بمختلف الأقاليم وصادرت 424 مليون جنيه لصالح خزينة الدولة“.

وقالت الوزارة إن ”القضايا المضبوطة شملت قائمة مخالفات بطاقات ائتمان واحتيال مصرفي، واختلاس مال عام واستيلاء على المال العام وغسل أموال كسب غير مشروع واتجار في النقد الأجنبي، وقضايا تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال ومضاربة على أسعار العملات، بإجمالي مبالغ بلغت نحو 419.564.557 ، بجانب 3 ملايين و 125 ألف جنيه مصري في قضايا تتعلق بعملات أجنبية مختلفة، ليصل المبلغ إلى 424 مليون جنيه“، أي ما يساوي 26 مليون دولار“.

وجاء في البيان، أن ”السلطات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وحررت المحاضر المختلفة وأحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات“.