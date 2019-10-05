مصر تفرج عن عدد كبير من المساجين بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق للسادس من أكتوبر عام 2019.

ونص قرار رئيس الجمهورية المنشور في عدد الجريدة الرسمية، بتاريخ اليوم السبت، على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق 6 أكتوبر من عام 2019 بالنسبة للفئات التالية:

– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6\10\2019، 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

– المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6\10\2019 متى كان نفذ ثلث مدتها بشرط ألّا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

– المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلّا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه وبشرط ألّا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار، أيهما أقل.

وبحسب القرار الجمهوري، سيكون المفرج عنهم، في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، عددًا كبيرًا هذا العام.