مصر تخفض أسعار البنزين والمازوت لمدة 3 شهور

أعلنت الحكومة المصرية، مساء الخميس، خفض سعر بيع منتجات البنزين الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر، بالإضافة إلى خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا، وذلك لمدة 3 شهور.

جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

وأعلنت الحكومة المصرية في يوليو/تموز الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي – وفقًا لأسعار السوق العالمية- على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.

وحددت اللجنة، اليوم، سعر بنزين 80 عند 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92 و8.75 لبنزين 95، وسعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية عند 4250 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها.

وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ثلاثة أشهر، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.