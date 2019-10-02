بعد تعثر مفاوضات سد النهضة.. مصر تراقب منسوب نهر النيل على مدار الساعة

كلّف وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، أجهزة الوزارة بمتابعة إيراد مياه نهر النيل على مدار الساعة، خاصة بعد تعثر مفاوضات اللجنة البحثية الفنية المستقلة المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا، للبت في موضوع ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، لبحث موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وخلال الاجتماع عرضت اللجنة وضع إيراد نهر النيل عن موسم الفيضان الجاري، حيث تبين أن معدل الأمطار خلال سبتمبر أعلى من المتوسط ما يشير إلى إيراد أعلى من المتوسط.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعاد التأكيد في كلمة ألقاها الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أن بلاده لن تقبل بتشغيل سد النهضة بفرض ”الأمر الوقع“.