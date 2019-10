اختفاء محمد علي بعد فشل دعوته للتظاهر ”نازلين الساعة تلاتة“

View this post on Instagram

وبعدما فشلت دعوته اليوم، اختفى "محمد علي" عن مواقع التواصل منذ ساعات، دون أن يعلق على فشل الحشد، وهو الذي كان يعكف على التغريد بشكل مستمر على مدار الساعة خلال الأيام الماضية. فشلت دعوات للتظاهر في الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الثلاثاء في مصر، أطلقها المقاول محمد علي، تحت وسم "#نازلين_الساعة_تلاتة"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لبثت أن أصبحت سرابًا على الصعيد الميداني. ولم تشر أي من وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان، التي تتبنى دعوة المقاول الشاب، إلى احتجاجات في هذا التوقيت، على غرار ما اعتادت الترويج له في السابق.