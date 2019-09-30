مصر.. منع أعضاء السلطة القضائية من الظهور الإعلامي

منع مجلس القضاء الأعلى في مصر، رسميًا، جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالسلك القضائي من التحدث والكتابة والظهور في جميع وسائل الإعلام المختلفة بشكل ”قاطع وبات“.

وبحسب بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، فإن المجلس برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض والقضاء الأعلى، ”أصدر قرارًا بحظر جميع القضاة من الظهور في وسائل الإعلام المختلفة أو الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأوضح البيان أن ”مجلس القضاء الأعلى قرر خلال جلسة له اليوم حظر جميع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيًا كان الموضوع، على أن يعمل بالقرار بتاريخ اليوم الإثنين“.

وأرجع المجلس قراره هذا، نظرًا لملاحظته في الآونة الأخيرة ”صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي المسموعة والمرئية“.