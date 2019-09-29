الأمن المصري يعلن القضاء على 15 مسلحًا في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على 15 من العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ ”معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص-منطقة العبور- دائرة قسم شرطة أول العريش؛ للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية“.

وأضافت أنّه ”تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للرد عليهم“.

وأشار البيان إلى أنّ ”ذلك أسفر عن مصرع عدد 15 من تلك العناصر، وعُثر بحوزتهم على 9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة، 1 حزام ناسف، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق“.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد حالة من الاضطراب الأمني؛ نتيجة تواجد الجماعات الإرهابية وأعمالها ضد رجال الجيش والشرطة، منذ ثورة 30 يناير، كان آخرها استهداف ضابط و مجندين، الجمعة الماضي.