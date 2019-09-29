القبض على الناشط السياسي المصري المعارض علاء عبدالفتاح

ألقت قوات الأمن في مصر، صباح يوم الأحد، القبض على الناشط السياسي المعارض علاء عبدالفتاح، أثناء قضاء فترة المراقبة المفروضة عليه.

‏وأكد كل من المحامي خالد علي والصحفي خالد البلشي نبأ القبض على الناشط، لافتين إلى أن ”‏علاء سيقضي 12 ساعة يوميًا في الحجز“، حيث إن عملية القبض عليه تمت أثناء قضاء التدابير الاحترازية.

من جهتها أكدت منى سيف، شقيقة الناشط، خبر القبض على ”عبدالفتاح“ في قسم شرطة الدقي، حيث سيتوجه مباشرة لنيابة أمن الدولة ولا يعرفون التهمة الموجهة إليه.

وأفرج عن الناشط في آذار مارس الماضي بعد قضائه 5 سنوات في السجن في قضية التظاهر دون إذن، حيث تم الإفراج عنه بشرط تأديته للمراقبة لمدة 5 سنوات أخرى.

يأتي ذلك، بالتزامن مع القبض على السياسي المعارض حسن نافعة وحازم حسني المتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان؛ على خلفية دعوات الإخوان والمقاول محمد علي للتظاهر ضد السلطات المصرية الحالية.