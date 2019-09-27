”ستموت في العشرين“ أفضل فيلم.. مهرجان الجونة يكشف عن جوائز الدورة الثالثة

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، مساء الجمعة، الستار عن الأفلام الفائزة بالجوائز، والتى تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في السطور التالية الأفلام التي حصدت جوائز مهرجان الجونة في حفله الختامي.

وحصدت النجمة التونسية هند صبري جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، عن دورها في الفيلم التونسي ”نورا تحلم“.

وحاز على جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل الفنان بارتوش بيلينا عن دوره في فيلم ”عيد القربان“، وأيضا تم تكريم الفنان محمد هنيدي عن مشواره الفني.

ونال فيلم ”ستموت في العشرين“، جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل، بينما حصل فيلم ”عيد القربان“ على جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الطويل أيضًا، وعلى جائزة النجمة البرونزية للفيلم الروائي الطويل حصدها فيلم ”آدم“.

وحرص المخرج أمجد أبو العلاء، على استدعاء ”كاست“ الفيلم للصعود على المسرح لتحيتهم وتوجيه الشكر لهم على تعبهم والمجهود الذي بذلوه في الفيلم، وذكر كل فرد باسمه كما لم ينس من لم يستطيعوا الحضور.

وقال أمجد أبو العلا: ”هذه الجائزة أهديها لكل من آمن أن يكون هناك سينما في السودان وليس هذا الفيلم فقط، بهديها لعمر حلاج مدير الإنتاج اللي بعد الفيلم حاليًا في أزمة صحية وأنا متأكد إنه زي ما هزم صعوبات الفيلم هيهزم المرض“.

وحصل فيلم ”حديث عن الأشجار“، على جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل، وفاز فيلم ”143 طريق الصحراء“ على جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي، ونال فيلم ”كابل مدينة في الريح“ على جائزة نجمة الجونة البرونزية.

وفاز فيلم ”امتحان“ على جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير، بينما فيلم ”أمي“ حاز جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير، وفيلم ”لحم“ أخذ جائزة نجمة الجونة البرونزية للأفلام القصيرة.

واستحق فيلم ”البوساء“ جائزة ”سينما من أجل الإنسانية“، التي يتم منحها لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية، هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة“، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.