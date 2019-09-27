الجيش المصري يعلن القضاء على 118 ”تكفيريًا“ في سيناء

أعلن الجيش المصري، الجمعة، أنه تمكن من القضاء على 118 ”فردًا تكفيريًا“ بشمال ووسط سيناء، وفق بيان كشف فيه عن نتائج جهوده ”لمكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية“.

وجاء في بيان القوات المسلحة المصرية أنه ”في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي“ .

وتضمن البيان الكشف عن ”تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على عدد 118 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء“.

وتابع: ”كذلك قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 273 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود“.

وأشار البيان إلى ”جهود القوات في ضبط وتدمير عدد 37 سيارة وعدد 42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال“.

وجاء في البيان أنه ”واستكمالًا للمهام القتالية تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر؛ لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية“.

وذكر البيان أنه ”ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد وأصيب ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتم تنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية“.