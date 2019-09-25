القبض على القيادي بحزب الدستور المصري خالد داود‎

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ألقت أجهزة الأمن المصرية، يوم الأربعاء، القبض على الصحفي والناشط السياسي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق. وقال خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن قوات الأمن ألقت القبض على خالد داود وتم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه. وجاء القبض على خالد داود، بعد…