اعتقال قيادات حزب مصري دعا لتظاهرات

ألقت الشرطة المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على قيادات حزب ”الاستقلال“، بعد دعواتهم للتظاهر ضد السلطات الحالية، حسبما أكد ضياء الصاوي القيادي في الحزب.

وقال الصاوي في بيان: إنّ ”القوات الأمنية اعتقلت كلًا من الدكتور مجدي قرقر الأمين العام بحزب الاستقلال، ومحمد الأمير أمين التنظيم بالحزب، والمحامية سحر علي عضو اللجنة القانونية بالحزب، ومحمد القدوسي أمين إعلام الحزب، ومحمد شادي عضو اتحاد شباب الحزب، وأحمد القزاز أمين لجنة التنظيم والعضوية بالحزب، وأيهاب جحا أمين لجنة التنظيم والعضوية بالحزب من منازلهم“.

من جهتها، علقت ”مديحة“، ابنة القيادي المعتقل مجدي قرقر، عبر صفحتها بـ“فيسبوك“، بالقول إنّ ”والدها لا يتحدث في السياسة منذ عامين وفي حاله ولا ينطق“.

يذكر أن مجدي قرقر كان متحدثًا لما يسمى بتحالف دعم الشرعية المطالب بعودة الرئيس المصري السابق محمد مرسي لسدة الحكم، وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليه في ٢٠١٤، قبل أن يتم إخلاء سبيله في ٢٠١٦ ويقبض عليه اليوم.