مقتل 6 عناصر من الإخوان بمداهمة أمنية في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 ”عناصر إرهابية“ من جماعة الإخوان المسلمين، في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة القاهرة، وفق بيان أشار إلى أنّ تصفية هؤلاء تمت ”قبل تنفيذهم عملية كبرى في البلاد“.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنّ ”وزارة الداخلية نجحت في تصفية 6 عناصر إرهابية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة غرب القاهرة، في عملية مداهمة تبادل فيها الإرهابيون إطلاق وابل من النيران مع الأجهزة الأمنية“، مشيرًا إلى أنّ ”القتلى أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين“.

إلى ذلك، قال مصدر أمني، إنّ ”الأجهزة الأمنية توصلت إلى قيام عناصر إرهابية تنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية بالاستعداد لتنفيذ عملية إرهابية واسعة في مصر خلال المرحلة المقبلة“.

وأكد المصدر لـ“إرم نيوز“، أنّ ”قوات الأمن تحركت على الفور وداهمت الوكر الإرهابي وفق خطة أمنية متكاملة، وتم التعامل مع الهدف والذي بادر قوات الأمن بإطلاق النار، إلا أن القوات نجت في السيطرة على الوكر ومصادرة محتوياته وجميع الأسلحة ولقي 6 إرهابيين مصرعهم“.