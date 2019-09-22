مقتل 15 مسلحًا في مداهمة أمنية بالعريش المصرية

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تمكنت قوات الأمن الوطني في مصر من قتل 15 مسلحًا في منطقة الريسة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأكدت مصادر أمنية، أن العناصر كانت تختبىء داخل أحد الشاليهات. وعلى إثر المعلومات التي توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية قامت قوات من مكافحة الإرهاب وقوات قتالية من الأمن المركزي بتحديد مكان اختبائهم ومداهمته. وفور وصول…