مصر.. تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب

جددت محكمة مصرية، اليوم السبت، حبس علا القرضاوي، ابنة الداعية والقيادي الإخواني يوسف القرضاوي، وزوجها حسام علي، وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية معهم؛ بتهمة تمويل الإرهاب.

وجاء قرار تجديد الحبس من قبل دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بعد أن وجهت النيابة للمتهمين تهمًا تتعلق بارتكاب عدة جرائم، تضمنت تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

وتضمنت الاتهامات استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وشملت جملة التهم أيضًا مد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.