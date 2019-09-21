المغرب يكشف حقيقة إصداره وثائق تتعلق بوالدة الرئيس السيسي

نفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب ، بشكل قاطع صحة الوثيقيتين اللتين تم تداولهما منذ بضعة أيام بخصوص والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و اللتين تزعمان أنها كانت مغربية الأصل يهودية الديانة.

وأصدرت المديرية، بيانا مساء يوم الجمعة جاء فيه أن:“ مجموعة من الصفحات الأجنبية في موقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت وثيقتين مشوبتين بالتزوير المفضوح، والتحريف الخطير، زعمت فيها بشكل تضليلي أنهما صادرتان عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية مزعومة تتعلق بهوية مواطنة مصرية من أصول مغربية تعتنق الديانة اليهودية.“

وأضاف البيان“ وإذ تكذب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صحة الوثيقتين، في الشكل والجوهر، مشددة على زوريتهما وصوريتهما، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستباشر الأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدرهما وخلفيات تداولهما بالمغرب.“

وكانت صفحات في مواقع التواصل الإجتماعي قد نشرت مؤخرا وثيقتين بدعوى أنهما صادرتان عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيدان بأن ”والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الراحلة سنة 2015 من أسرة مغربية يهودية“.

وتقول المعلومات الواردة في الوثيقتين المزورتين أن اسمها هو ”مليكة تيتاني“ ، وأنها من مواليد مدينة آسفي في المغرب عام 1935.