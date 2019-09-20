تضارب الأنباء حول حقيقة خروج تظاهرات في مصر

تضاربت الأنباء في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة، حول خروج عدد من المتظاهرين مناوئين للنظام المصري في القاهرة، ومدن مصرية أخرى.

وبينما قالت وسائل إعلام قطرية، وأخرى موالية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مظاهرات خرجت في العاصمة المصرية القاهرة، ومدن أخرى، نفى الإعلام المصري ذلك.

وقالت صحيفة اليوم السابع المحلية، إن ”الإخوان قاموا بإنتاج مواد فيلمية مفبركة وفيديوهات تزعم خروج تظاهرات بميدان التحرير، استخدمت خلالها فيديوهات قديمة للميدان خلال فترات ما بين 2011 إلى 2013“.

وأضافت أن الميدان ”يتمتع بهدوء وانسيابية مرورية عادية لا يتخللها زحام أو أي مظاهرات“.

بدوره قال الإعلامي المصري عمرو أديب: ”بعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، نزلت مجموعة الناس إلى التحرير، عددهم حوالى 30 أو 40 شخصا“.

وأضاف خلال تقديمه برنامج ”الحكاية“، على فضائية ”MBC“ مصر، أن الأشخاص الذين نزلوا للميدان ”وقفوا دقيقتين وهتفوا وبعثوا مقطع الفيديو، قبل أن يتم القبض على أغلبهم“.