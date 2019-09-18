حزب تيار الكرامة المصري يعلن تجميد نشاطه السياسي

قال حزب تيار الكرامة المصري (يساري)، إنه جمَّد نشاطه في مصر رسميًا؛ بسبب ”الأجواء السياسية المضطربة، والمخاطر التي تواجه البلاد والعجز عن مواجهتها حزبيًا“، وفقًا لبيان نشره الحزب عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وأوضح الحزب الذي ينتمي إليه حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، في بيانه، أن المشهد الحالي لا يسمح بأي مسار عاقل لإدارة الدولة في إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بتنوعهم، ولا يسمح للمجتمع بقواه الحية أن تتفاعل معًا في إطار قانوني ودستوري، بل إنه يهيئ البيئة الحاضنة لإعادة إنتاج الإرهاب والفوضى.

وأضاف البيان:“إننا في حزب الكرامة يأبى ضميرنا الوطني المشاركة في مثل هذا المشهد، عاجزين عن دفع تلك المخاطر عن شعبنا ووطننا مما قد يدفعنا إلى تجميد النشاط الحزبي“.