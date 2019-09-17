وزير الخارجية المصري: فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة ”يثير الدهشة“

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنّ تعثر مفاوضات سد النهضة في ظل تواجد وزراء الدول الثلاث أطراف القضية، وعدم تناول القضايا الفنية الخاصة بهذا الشأن، ”أمر يثير الدهشة“.

وشدد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، على رغبة مصر في التوصل لنقطة توافق وتفاهم مشترك مع باقي الدول حيال الأمر.

وأشار إلى ”سعي مصر لتحديد وقت زمني محدد للوصول إلى نتائج“، لافتًا إلى ”أهمية الأمر من أجل الخروج بأفضل النتائج“.

وأكد شكري على ضرورة الحفاظ على مصالح مصر والسودان، مشيرًا إلى أنّ ”القاهرة منفتحة على المشاورات وتحقيق إثيوبيا التنمية التي ستؤدي لتضرر مصر بعض الشيء“.

وبين أهمية ”الاتفاق على أساس فني وعلمي، ولو كانت هناك إرادة سياسية فالاتفاق قابل للتحقيق“.