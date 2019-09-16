تسجيل منسوب لوالدة محمد علي توجه فيه رسالة لابنها ”الهارب“ (فيديو)

نشر الإعلامي المصري عمرو أديب بحلقة برنامجه ”الحكاية“، تسجيلا قال إنه لوالدة رجل الأعمال والفنان المصري الهارب محمد علي، حيث تهاجم فيه صاحبة التسجيل ”ابنها“، وذلك على خلفية هجومه على قيادات الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت صاحبة التسجيل ”إزيك يا محمد.. قبل ما تركب الطيارة اعرف إن دعوة من أمك تطيرك، هي مزهزهالك اليومين دول، بس اعرف إن أي حاجة تحصلك هتبقى من دعواتي عليك، إنت هربان لأنك حسيت وعرفت إنك مالكش قيمة وسط الناس، أولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها، فرحان بالطيارة وإنك سافرت إسبانيا“.

كما عرض عمرو أديب، رسالة صوتية قال إنها لمحمد علي وهو يُهدد والده بـ“الضرب بالحذاء“، قائلًا: ”رحيمة قالتلي الطبيعي هيقولوا إيه يعني، بس إنت عاملي بس راجل وبحبك يا ابني وأدافع عنك بعمري، وأنا أبوك وهحط نفسي في الناس علشانك، أهو جاب ورا دلوقتي يلا معلش يلا.. بابا برده“، وتابع علي: ”عشان أما نرجع نديله بالجزمة.. يبقى حقنا“.

فيما قال والد محمد علي عن نجله: ”ياريتي كنت سافرت له ولو مرة واحدة عشان أعرف بيعمل إيه، ومهاجمته لمؤسسات الدولة غير طبيعية، ونفسي أعرف مين اللي عمل في ابني كدا، وده اتغير تدريجي لا دا فجأة“.

وأكد أن مسؤولا قطريا أرسل لابنه طائرة خاصة لتنقله لإسبانيا، مضيفًا: ”ابني اتلم على معتز مطر وهشام عبدالله، وبعتوله طائرة خاصة من قطر، قالوا له إنت خلاص انضميت لينا، وهشام عبدالله قاله: إحنا جايين ناخدك بطيارة خاصة، ونسجوا حوله شبكة عنكبوتية“.

وكان محمد علي قد بدأ في نشر سلسلة من الفيديوهات منذ أسبوعين تقريبًا يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، ليرد عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في جلسة ”تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع“، ضمن مؤتمر الشباب الثامن في القاهرة المقام يوم السبت، 14 سبتمبر الجاري، بقوله: ”والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء“.