إثيوبيا ترفض مقترحًا مصريًا حول سد النهضة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الإثنين، رفض إثيوبيا اقتراحًا قدمته القاهرة أمام الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة، في أحدث محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة، ما دفع إلى تحديد جولة جديدة من المباحثات مطلع أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إنّ ”مفاوضات وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة انتهت فعالياتها مساء الإثنين“.

وذكر البيان أنّ ”الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي قدمته مصر للبلدين“.

وعلى ضوء التعثر الحالي، أشارت الوزارة إلى تحديد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان.

وأشار إلى أنّ اجتماعًا آخر لوزراء المياه في الدول الثلاث سيعقد يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وأوضح البيان أن مصر ترى ”أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس حسن النية، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة.

وانطلق في القاهرة، الأحد اجتماع وزاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل دفع المفاوضات ”المتعثرة“ بشأن سد النهضة.