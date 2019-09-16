كيف رأى المصريون اتهامات ”محمد علي“ للجيش والسيسي؟ (فيديو)

انقسمت آراء الشارع المصري حيال الاتهامات المثيرة للجدل التي وجهها ”محمد علي”، المتعاقد السابق مع الجيش لإنشاء مشروعات هندسية وأعمال مقاولات.

ويدعي علي (45 عامًا)، وهو مقاول وممثل غير معروف، أن الجيش المصري مدين له بملايين الجنيهات مقابل مشروعات نفذتها شركة ”أملاك للمقاولات“ التي كان يمتلكها.

وبعد انتشار الفيديوهات التي يبثها بشكل كثيف، ويتداولها عشرات الآلاف من المصريين، وأصبحت مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث محمد علي، عن ما يزعم أنّها ”أسرار تكشف لأول مرة عن إهدار للمال العام“.

وفي تقرير ميداني لـ“إرم نيوز“، اعتبر بعض المشاركين المصريين أنّ تلك الاتهامات تطاولًا غير مقبول على القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنّ آخرون انتقدوا الطريقة التي قدّم بها ”مظلوميته“ للحصول على حقه.

إسناد القضية إلى ”المؤامرة“ كانت حاضرة هي الأخرى، حيث قال البعض إن ”محمد علي“ ارتضى لنفسه أن يكون ”أجيرًا“ لدى الحكومة القطرية والتركية للتشهير بالنظام المصري، لأغراض سياسية.

لكن آراء أخرى أرجعت الأمر برمته إلى أغراض الشهرة لفنان مغمور، أراد أن يكون حديث السوشيال ميديا، بعدما سعى لها على مدار السنوات الماضية من خلال أدوار فنية هامشية.

تباين الآراء أيضًا كان واضحًا إزاء رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تلك الاتهامات في مؤتمر الشباب الأخير، باعتبار أن الرئيس أعطى ”الضوء الأخضر“ لمحمد علي لاستكمال اتهاماته، فيما قال آخرون إن الرد كان ”ذكيًا وواقعيًا“.

ومحمد علي، الذي لم يقدم أي دليل على مزاعمه حول إهدار النظام المصري ملايين الجنيهات، غادر مصر منذ شهور إلى إسبانيا حيث يقوم بتسجيل وبث مقاطع ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.