مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد لـ12 إخوانيًا مدانين بالإرهاب

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا بحق 6 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والسجن المؤبد بحق مثلهم، بعد إدانتهم بالقيام بأعمال إرهابية.
وأصدرت محكمة جنايات دمنهور قرارًا بالإعدام شنقًا بحق 6 متهمين والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية وادي النطرون“.
ووجهت النيابة للمتهمين ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص وتصنيع وحيازة مفرقعات بأحد المنازل بوادي النطرون في محافظة البحيرة“، وهي القضية التي تعود لعام 2016.
وعقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي العام 2013 صنّفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان ”جماعة إرهابية“، وتنظر عدة محاكم قضايا متهمين بالقيام بأعمال إرهابية وترويع المواطنين.