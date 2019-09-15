مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد لـ12 إخوانيًا مدانين بالإرهاب

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قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا بحق 6 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والسجن المؤبد بحق مثلهم، بعد إدانتهم بالقيام بأعمال إرهابية. وأصدرت محكمة جنايات دمنهور قرارًا بالإعدام شنقًا بحق 6 متهمين والسجن المؤبد (25 عامًا)، بحق 6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“خلية وادي النطرون“. ووجهت النيابة للمتهمين ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة…