مصر: نرفض أي موقف بشأن سد النهضة يقودنا إلى ”طريق مظلم“

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه ليس هناك مجال لأي طرف لفرض موقف يقود المفاوضات بشأن سد النهضة إلى ”طريق مظلم“.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء الاجتماعات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مستوى وزراء المياه والري، لتفعيل اتفاقية المبادئ المتفق عليها في 2015 بشأن سد النهضة.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، مع وزيرة خارجية كينيا، مونيكا جوما، أن ”الاجتماعات توقفت لأكثر من عام، ونأمل في أن يتم تجاوز ما عرقل عقد الاجتماعات“.

وتابع أن القاهرة ”تحترم التنمية في إثيوبيا وحقها في بناء السد ما لم تضر مصر، كما أن القاهرة منفتحة ولديها مرونة في التعامل“.

وشدد على أنه ”ليس هناك مجال لأي طرف لفرض موقف يقودنا لطريق مظلم، ويجب التوافق على موقف يحمي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا“.

وأشار إلى أن ”المفاوضات بشأن سد النهضة تبنى على أسس علمية، ولا يمكن أن تخضع للتأويل السياسي“.