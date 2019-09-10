الداخلية المصرية: ضبط خلية لتهريب النقد الأجنبي وعناصر الإخوان المطلوبين أمنيًا

أعلنت قوات الأمن في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على 16 مواطنًا بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وتهريبه خارج البلاد، إضافة إلى قيامهم بتهريب عناصر من الإخوان خارج مصر.

وقال بيان رسمي، صادر عن وزارة الداخلية، إن ”قطاع الأمن الوطني رصد مخططًا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي“.

وبحسب البيان، ”كشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية، مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات في البلاد والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم“ .

ووفقًا للبيان، تم ”توجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد، عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا، أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلا ًعن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم“.