قيادي إخواني منشق يعتذر للسيسي ويفضح الدور القطري في تمويل الجماعة بتركيا (فيديو)

قال القيادي الإخواني المستشار عماد أبو هاشم، العائد من تركيا، إنه أساء للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عندما انضم لحملة ’’قضاة من أجل مصر‘‘ وهرب إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.

وقدّم القيادي الإخواني اعتذاره ل’’السيسي‘‘ مؤكدًا أنه كان يردد ضده العديد من الشائعات الكاذبة.

وفضح عماد أبو هاشم، خلال استضافته في برنامج ’’على مسئوليتي‘‘ الذي يقدمه الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر فضائية ’’صدى البلد‘‘، الجماعة الإرهابية بأنها تحاول دائمًا الإساءة للجيش المصري وتشيطن القضاء وكل مؤسسات الدولة المصرية، لافتًا إلى أنهم يمولون حملات دعائية لعدم إظهار إنجازات مصر.

وجددّ المستشار عماد أبو هاشم، اعتذاره عن أفعاله خلال الفترة الماضية، مستطردًا: ’’الخطأ ليس له مبرر، أنا أضررت بمصر، وأصلح ما فعلته حاليًا، اعتذاري واضح وصريح، وأعتذر عن كل ما فعلته، ومسؤول عن ما بدر مني مسؤولية كاملة‘‘.

وفضح ’’أبو هاشم‘‘، الإخواني وليد شرابي معلنًا أنه أطاح بالإرهابي الإخواني الآخر أحمد حسن الشرقاوي وبعض العناصر من قناة الجزيرة بأمر من المخابرات القطرية.

وأوضح القيادي المنشق، أن قناة الجزيرة كانت تتعاقد مع الإخواني وليد شرابي وتعطيه أموالًا ببذخ، كما تعاقدت مع بعض عناصر جماعة الإخوان مقابل 10 آلاف دولار شهريًا.

وأكد عماد أن الإرهابي الإخواني عمرو دراج، كان يدْ قطر في تركيا الذي كان المتحكم في المجلس الثوري الإخواني، وله القرار الأول والأخير في كل تصرفات الجماعة بتركيا.