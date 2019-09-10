مصر.. القبض على ”مدمنين“ افتتحوا مصحة غير مرخصة لعلاج متعاطي المخدرات

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر، الإثنين، فيلا بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تستخدم في علاج الإدمان دون ترخيص، من قبل شباب مدمنين، يتعاطون جميعهم مخدر الهيروين، داخل الفيلا التي استأجروها قبل مدة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في العثور على الفيلا التي تستخدم لعلاج الإدمان، من قبل مجموعة مدمنين دون الحصول على ترخيص، وذلك خلال جولة تفقدية في دائرة القسم، حيث ألقت القبض على شباب يقومون بإنزال آخرين مقيدين بالحبال من سيارة سوزوكي فان، ويصطحبونهم داخل إحدى الفيلل، وعلى الفور تم مداهمة الفيلا، والعثور على مجموعة من الشباب ربطوا آخرين بالحبال.

ومن خلال الفحص، تبين أن هذه الفيلا تستخدم كمصحة يقودها شباب ”مدمنون“ لعلاج مدمنين آخرين، من خلال الربط بالحبال والضرب والحبس، ويتم استغلال الشباب المرضى ماديا.

وبسؤال المتهمين خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية في الواقعة، أكدوا استئجار الفيلا بـ20 ألف جنيه شهريا لعلاج المدمنين، وتم نقل المرضى لمصحة تابعة لوزارة الصحة لعلاجهم من الإدمان.

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أطلق المرحلة الخامسة من حملة ”أنت أقوى من المخدرات“ بمشاركة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بحضور عدد كبير من لاعبي الكرة والشخصيات العامة.

وينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات بمصر، تحت عنوان ”مصلحتك“، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة، وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول آليات تطبيقه، كما يقوم أيضًا بتنظيم العديد من اللقاءات لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات.