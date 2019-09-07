مصر .. ”المؤبد“ لمرشد الإخوان والبراءة لصفوت حجازي في ”اقتحام الحدود الشرقية“

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و10 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم محمد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي، بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“اقتحام الحدود الشرقية“.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، لقيادات الصف الثاني للجماعة، وبراءة 9 متهمين، منهم صفوت حجازي وآخرون.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض، في تشرين الثاني/نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية، بلغ 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.