النيابة المصرية تأمر بتشريح جثمان نجل محمد مرسي‎

أمرت النيابة العامة في مصر، مساء يوم الخميس، بتشريح جثمان عبدالله، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقًا لمحامي أسرة مرسي عبدالمنعم عبدالمقصود.

وقال عبد المقصود لـ“إرم نيوز“: إن جثمان نجل الرئيس السابق وصل إلى مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدًا لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

ولفت إلى أن قرار التشريح قد يؤخر تصريح الدفن، حيث إن تشريح جثمان الرئيس الراحل مرسي استغرق عدة ساعات قبل صدور قرار الدفن، مؤكدًا أنهم بانتظار النيابة والطب الشرعي للانتهاء من إجراءاتهم.

وأكد محامي أسرة مرسي أن قرار التشريح جاء لبيان حالة الوفاة حتى يتم قطع الشك باليقين، ويتم قطع الطريق على الشائعات بسبب الوفاة ولا يسمح لأي اجتهاد أو أقاويل.