مصر.. نجل مرسي يكشف حقيقة احتجازه مع شقيقه

نفى أحمد، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الأنباء التي ترددت عبر وسائل إعلام معارضة، بشأن احتجازه وشقيقه عمر من قبل قوات الأمن.

وكتب أحمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”لا صحة لما يتم تداوله من احتجازي وأخي عمر“.

وحول مصير جثمان ”عبدالله“، أكد أحمد مرسي أنه لا صحة أيضًا لما يتم تداوله من استلام الجثمان والدفن، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا في إتمام إجراءات استلام جثمان أخيه.

لا صحة لما يتم تداوله من احتجازي و أخي عمر

و لا صحة لما يتم تداوله من استلام الجثمان و الدفن لازلنا في اتمام اجراءات استلام جثمان أخي عبد الله رحمه الله — AHMED 3M.MORSY (@A3M_MORSY) September 5, 2019

وكانت قناة ”الجزيرة“ القطرية ذكرت أن أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي تنفي أمام جهات التحقيق وجود ”شبهة جنائية“ في وفاة نجلها عبدالله، وتنتظر إنهاء إجراءات الدفن وأن تخلي وقوات الأمن سبيل ابنيها عمر وأحمد“.

وتوفي عبدالله نجل الرئيس المصري، الأسبق محمد مرسي، مساء أمس الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وقال محامي أسرة مرسي عبدالمنعم عبدالمقصود، إن الدفن سيكون في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقبرة نفسها التي دفن بها والده في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وستتم إجراءات الدفن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لتأمين الجنازة والمنطقة المحيطة بالمقابر على غرار ما حدث مع والده.