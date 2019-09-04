وفاة عبد الله مرسي نجل الرئيس المصري الأسبق إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي عبد الله مرسي النجل الأصغر للرئيس المصري الأسبق إثر أزمة قلبية مفاجئة، بحسب المتحدث باسم الأسرة.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من جماعة الإخوان عن محامي الأسرة، عبد المنعم عبد المقصود، قوله إن مرسي الابن توفي أثناء قيادته للسيارة، وكان بجواره أحد أصدقائه الذي استطاع إيقافها، مشيرة إلى أنه تم نقله لاحقًا إلى مستشفى الواحة بحدائق الأهرام، غربي القاهرة.

يأتي ذلك بعد قرابة 50 يومًا من وفاة والده الرئيس المصري السابق محمد مرسي إثر غيابه عن الوعي خلال حضوره جلسة محاكمة في قضية تخابر كان متهمًا فيها.

وسبق أن اعتُقل عبدالله محمد مرسي، في عام 2014، في قضية ”حيازة مخدر الحشيش“ قبل أن يطلق سراحه، لعدم وجود أدلة.