التصديق على قرار إسقاط عضوية السيد البدوي من حزب الوفد

صادقت العيئة العليا لـ حزب الوفد تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة – أقدم وأعرق الأحزاب المصرية – على قرار إسقاط عضوية السيد البدوي رئيس الحزب السابق، رسميًا.

وكانت الهيئة العليا للحزب قد ناقشت قرار إسقاط عضوية البدوي، في اجتماعها الذي عقد يوم 19 يونيو الماضي.

وقال أبو شقة في تصريحات صحفية إن اجتماع الهيئة العليا ناقش عددًا من القرارات الهامة، على رأسها إسقاط عضوية البدوي، في حين تلقت الهيئة خطابًا من صابر عطا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، يطلعها فيه أنه ملتزم بقرارات الحزب، وأنه لن يحيد عنها، ولن ينضم لأى جبهة أخرى.

وكان قرار إسقاط العضوية قد اتخذ ضد البدوي بسبب تقدم النائب البرلماني فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب بمذكرة تفصيلية تتضمن أن الهيئة العليا للحزب منحت السيد البدوي مهلة قدرها شهر كامل بداية من حزيران/ يونيو الماضي، حتى تموز/يوليو المنتهي؛ لتسوية جميع خلافاته مع الشركات، بعد صدور أحكام نهائية ضده بالسجن لكنه لم يلتزم بهذه المدة.

وكشفت مصادر في وقت سابق لإرم نيوز إنّ ”السيد البدوي تجاهل مطالب قيادات الحزب بتسوية خلافاته، الأمر الذي اعتبرته الهيئة العليا للحزب تصرفات غير مقبولة من رئيس حزب سابق تولى زمام الأمور داخل الأسرة الوفدية“.

يذكر أن السيد البدوي ترأس حزب الوفد من عام 2010 حتى 2018، كما أنشأ فضائية ”الحياة“ الشهيرة التي قام ببيعها منذ عدة أشهر، وهو أحد أكبر رجال الأعمال المالكين لمصانع الأدوية، كونه متخصصًا في مجال الصيدلة والتصنيع الدوائي.